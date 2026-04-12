Nach einem Wohnungsbrand in Esslingen müssen sechs Bewohner ihr Haus verlassen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Esslingen (dpa/lsw) - Ein Wohnungsbrand hat in Esslingen für einen hohen Schaden gesorgt. Verletzt wurde durch das Feuer am Samstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen mussten demnach das Mehrfamilienhaus verlassen. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Mehr als 50 Feuerwehrleute konnten den Angaben zufolge eine Ausweitung der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist unklar.