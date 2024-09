Feuerwehrleute werden zu dem Brand eines Skilifts gerufen. Die Talstation steht in Flammen. Der Schaden ist immens.

Böhmenkirch (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Skilifts im Landkreis Göppingen ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzte gab es bei dem Brand in der Talstation in Böhmenkirch am Samstag nicht, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute hätten das Feuer demnach schnell löschen können. Nach Angaben der Polizei finden zur Zeit Modernisierungsarbeiten an dem Lift statt. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.