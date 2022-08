Gut zwei Wochen nach einem Feuer auf einem Hofgut in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) ermittelt die Polizei nach Unbekannten wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei dem Brand am 4. August entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Flammen hatten von einer Scheune - an und in der Heuballen gelagert wurden - auf ein Wohngebäude übergegriffen.

Neckargemünd (dpa/lsw) - Die Polizei sucht nun nach zwei jungen Fahrradfahrern als wichtige Zeugen, die sich bei Anfahrt der Rettungskräfte zum Brandort in der Umgebung aufgehalten haben sollen.

Pressemitteilung

Neue PM