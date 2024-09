Mit einem facettenreichen Angebot in mehr als zwei Dutzend Einrichtungen und Heerscharen neugieriger Besucher aller Altersklassen ist die dritte Kunst Nach(t) Landau mit Bravour über die Bühne gegangen. Sie wird Kunstfreunden und Flaneuren, Ausstellern und Gästen gewiss in heiterer Erinnerung bleiben.

Wo anfangen? Wie weitermachen? Wann ein Päuschen einlegen? Was bevorzugen? Wen wo treffen? Auch mit dem – nicht durchweg verlässlichen – Plan des Kulturamts in der Hand oder auf dem Smartphone waren diese Fragen gar nicht so leicht zu beantworten und anfangs ausgetüftelte Strategien gerieten leicht ins Wanken. Weil sich alle Akteure der Kunstszene so richtig ins Zeug legten, um ihre Werke und deren Entstehen zu erklären, und weil es viele Zusatzangebote mit Tanz und Musik, Drinks und Leckereien gab, war man an vielen Orten in den Bann des Augenblicks gezogen.

Künstler Volker Vieregg erklärt seine Werkserie »Landau Vertikal - ein Perspektivwechsel«. Foto: ttg

Augenmerk liegt auf jungen Künstlern

Schon gleich zum Auftakt um 18 Uhr waren Mitglieder der Pfälzischen Sezession so zahlreich an ihrem Projekt „Bauzaun“ am Untertorplatz vertreten, dass man ein konspiratives Treffen hätte vermuten können. Aber nein, Gabriele Köbler, Carmen Stahlschmidt, Peter Brauchle, Stefan Forler, Achim Ribbeck und Kathrin Schick wollten mit dieser generationsübergreifender Geste einfach und unkompliziert mit vielen Menschen ins Gespräch kommen und schon mal auf den 80. Geburtstag der ehrenwerten Institution im nächste Jahr hinweisen. Dass man keine elitäre Gesellschaft, sondern auch jungen Kunstschaffenden aufgeschlossen sein will, zeigen die pfiffigen Kunstwerke auf den Stellwände der Noch-Studierenden Julie Ihlenburg und Dominik George. Junger Pfälzer Kunst seit jeher aufgeschlossen ist die Galerie M am Deutschen Tor, die für Senioren mit müden Beinen im zweiten Stocke allerdings auch nur schwer zugänglich ist.

Arbeit von Kunststudierenden Juie Ihlenburg als Gastbeitrag zur Pfälzer Sezession. Foto: ttg

Tanz und Musik

Zu sehen gab es hier einen Querschnitt wichtiger Ausstellungen seit 2009, die mit Arbeiten von A wie Ana Laibach über wie Rainer Steve Kaufmann und Jochen Kitzbihler bis V wie Konstantin Voit und Birgit Vonholdt zeigen, wie sich einstmals junge Talente weiterentwickeln. Sieben Künstler auf einen Streich hatten sich mit ihren Arbeiten in der Aparte Kunst Galerie in der Gerberstrasse eingenistet. Unter anderem die barock anmutenden Frauenfiguren von Petra Weiner-Jansen, die magisch-malerischen Gestalten von Matthias Göhr und die fotografisch-surrealen KI-Wesen von Norman Krauß gaben sich ein Stelldichein zu Musik von Vasily Bystroff, Performancekunst von Susanne Wadle und den edlen Auslagen des Geschäfts der Malerin Olga David. Der Andrang dort war entsprechend groß, noch enger ging’s aber im Atelier-Salon in den ehemaligen Werkstatt der Landauer Malerdynastie Croissant zu, deren Betreiberinnen Ursula Mueller und Vera Volni zu „Tanz-Bewegung-Begegnung“ einluden.

Im Atelier-Salon war der Besucherandrang groß. Foto: ttg

Arbeiten zum Stadtjubiläum

Zur Vernissage einer raffiniert komponierten Ausstellung mit Malerei, Fotografie und neuer Medienkunst gab es zu jeder vollen Stunde ein fulminantes Crossover von Hiphop und Ballett, unter stürmischem Beifall dargeboten von einem jungen Ensemble der Tanzschule Tabea Grimm. Einen „Raum der Stille – Raum des Lichtes“ haben Lee und Dieter Schramm hingegen in der Katharinenkapelle eingerichtet. Mit Schülern der Malerwerkstatt an der Erlichschule Speyer schufen sie aus Holzplatten übergroße Scherenschnitte, die das Thema Wasser transportieren, das man leicht auch in die fließende Musik des Trios Hüseyin direkt am Eingang hineininterpretieren konnte. Auffallend viele Angebote ganz unterschiedliche Ausprägung verstanden sich als Beitrag zum 750. Jubiläum der Stadt Landau. Volker Vieregg hat dafür Leinwand und Staffelei gegen die Digitalkamera eingetauscht und in seinem Atelier in den Uferschen Höfen die Werkserie „Landau vertikal – ein Perspektivenwechsel“ präsentiert. Die neugierigen Besucher, die sich unter zwei übergroße „Landaacher Glotzer“ mischten, enträtselten begeistert die bekannten, aber auf den ersten Blick oft unverwandten Motive und ließen sich die aufwändige Fotobearbeitung erklären. Wer eine Arbeit erstand, spendete zugleich 30 Prozent des Verkaufspreises an das Landauer Hospiz.

Popart - Schau von James Francis Gill

Im Haus zum Maulbeerbaum stand Waltraud Kappes als Mitglied des Vereins und der Genossenschaft den staunenden Besuchern Rede und Antwort zum Renovierungszustand des über 700 Jahre alten Gebäudes und der Suche nach einem Sponsor. Inmitten der beeindruckenden Räume lud eine Ausstellung mit historischen Fotografien zum nostalgischen Stadtbummel. Einen heutigeren Blick auf Landau konnte man im Haus am Westbahnhof erhalten, wo die Ergebnisse einer „Mitmachkunstaktion“ unter dem Motto „Ansichtssache Landau“ präsentiert wurden. 90 Menschen in Alter von fünf bis 85 Jahren ließen sich anlässlich des Stadtgeburtstags zur Teilnahme animieren und nicht nur Mitinitiatorin Patricia Lang war von den gedanken- und fantasievollen, oft sehr persönlichen, kritischen wie liebevollen Blickpunkten und Arbeitsweisen begeistert. Musik von Loop-Artistin Missy Canis untermalte die raumfüllenden Eindrücke. Viele Ausstellungen, die man in der Fülle des Angebots nicht wahrnehmen konnte, sind auch in den nächsten Wochen noch erlebbar. Dazu gehören die Werkschau von Franz Leschinger im Strieffler-Haus, die Akt-Ausstellung nAcKT in der Villa Streccius, Nadine Scherrers „Transmit“ in der der KunstKammer und Ludger Hinses „Lichtkreuze in der Stifts- und Marienkirche, sowie die große Popart - Schau von James Francis Gill, der am 11. September, 18 Uhr, persönlich in der Galerie Z sein will.