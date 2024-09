In Konstanz wurde nach einem nächtlichen Großeinsatz der Polizei Entwarnung gegeben. Die Fahndung ist abgeschlossen, weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Konstanz/Kreuzlingen (dpa) - Nach einem nächtlichen Großeinsatz in Konstanz hat die Polizei Entwarnung gegeben. Hintergrund des Einsatzes war eine Bedrohungslage in der Schweiz sowie eine weitere Bedrohung im Bereich eines Hotels in Konstanz, bei der eine mögliche Schusswaffe gezeigt wurde, wie die Polizei mitteilte.

Nach intensiven Ermittlungen und Abstimmung mit der Kantonspolizei Thurgau konnte die Zahl der Einsatzkräfte gegen 3.00 Uhr reduziert werden. Die Fahndung ist beendet, weitere Ermittlungen laufen. Unklar war zunächst, ob es Festnahmen gab.