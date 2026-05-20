In einem Industriegebiet in Kappelrodeck fängt eine Halle in der Nacht Feuer. Die Löscharbeiten dauern an.

Kappelrodeck (dpa/lsw) - Wegen eines Brands in einer Gerätehalle im Ortenaukreis ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Halle, die in einem Industriegebiet in Kappelrodeck stand, brannte komplett nieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Morgenstunden an.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Halle erstreckte sich über mehrere 100 Quadratmeter, wie der Sprecher weiter sagte. In ihr lagerten demnach landwirtschaftliche Geräte.