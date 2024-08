Ab Samstag herrscht auf der Galopprennbahn in Iffezheim wieder Hochbetrieb. An fünf Renntagen geht es um insgesamt rund 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Ein Highlight steht zum Abschluss an.

Iffezheim (dpa/lsw) - In Iffezheim sind ab Samstag wieder Pferde aus ganz Europa im Einsatz. Fünf Renntage umfasst die Große Woche auf Deutschlands wichtigster Galopprennbahn. Zum Abschluss am 1. September wird Stargalopper und Vorjahres-Derbysieger Fantastic Moon erwartet, der den 154. Großen Preis von Baden bestreiten soll.

1.556.100 Euro werden von Veranstalter Baden Galopp an Rennpreisen - inklusive Züchterprämien - in den voraussichtlich 50 Rennen ausgeschüttet. Am Samstag, Sonntag, Mittwoch und darauffolgenden Samstag findet jeweils eines der viel beachteten Gruppe-Rennen statt. Für den Abschlusssonntag sind sogar drei Gruppe-Events angesetzt.

Beim vergangenen Frühjahrs-Meeting war der Abschlusstag wegen anhaltender Regenfälle, die das Geläuf in einen nicht rennfertigen Zustand versetzt hatten, abgesagt worden. «Gekostet hat die Absage einen niedrigen sechsstelligen Betrag», teilte Baden Galopp mit.