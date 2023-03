Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Großplastiken von Jürgen Goertz haben die ganze Welt erobert. In unserer Region kennt man seinen Musengaul vor dem Badischen Staatstheater Karlsruhe und das „S-Printing Horse“ in Heidelberg. Aber haben Sie schon mal vom Sume-Brunnen in Kapsweyer gehört? Dessen Geschichte ist so kurios wie sein Name.

Kapsweyer: eine 1000-Seelen-Gemeinde nahe der französischen Grenze geprägt von Fachwerkhäusern, Landwirtschaft und dem Alltag im Viehstrich. Kunst von Weltrang würde man hier