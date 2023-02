Nach dem Großbrand eines Industriegebäudes in Mannheim konnten am Sonntagmorgen fast alle Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Nur ein einzelnes Haus direkt am Brandort blieb noch evakuiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Abrissarbeiten seien weiterhin im Gange und könnten «bei optimalem Verlauf» noch im Tagesverlauf abgeschlossen werden. Einem dpa-Reporter vor Ort zufolge waren bereits große Teile des Gebäudes abgetragen.

Mannheim (dpa/lsw) - In dem ungenutzten Industriegebäude war am Freitag ein Großbrand ausgebrochen, der sich über alle Stockwerke erstreckte. Das Löschen war wegen akuter Einsturzgefahr nur von außen über Drehleitern möglich. Ein Unternehmen hatte ab Samstagnachmittag mit dem Abriss des alten Backsteingebäudes begonnen.

Am Sonntagmorgen gab es nach wie vor vereinzelte Glutnester. Die Brandursache blieb weiterhin unklar. Verletzt wurde niemand.