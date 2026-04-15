Feuer im Bereich eines Förderbandes greift auf Maschinen und Papierhaufen über. Die Löscharbeiten dauern bis in den späten Abend.

Waiblingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Flammen seien im Bereich eines Förderbandes ausgebrochen und hätten dann auf die Maschine sowie auf einen Papierhaufen übergegriffen, teilte die Polizei mit.

Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben nach mit 20 Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand durch einen unbekannten Gegenstand im beförderten Müll ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand.