Wäre das Leben ein einziger Triumphzug, dann hätte man den Enkeln vor dem Kaminfeuer wenig zu erzählen. Das gilt auch für das Erinnern einst besuchter Open-Air-Festivals. Der Auftritt von Jupiter Jones auf der Kulturbühne in Rheinstetten war solch ein Ereignis, das man nicht vergisst. Das deutet sich am Samstag bereits in den Minuten vor Konzertbeginn an.

Ein Unwetter zieht auf, der Himmel verfinstert sich. Die Veranstalter ziehen die Reißleine und verschieben den Beginn auf dem Parkplatz vor der Karlsruher Messe erst einmal, während