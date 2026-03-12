Ein Transporter aus der Ukraine muss nach einer Polizeikontrolle stehenbleiben: Rost, gerissene Bordwände und eine defekte Bremsanlage machen die Weiterfahrt unmöglich.

Berkheim (dpa/lsw) - Ein völlig desolater Transporter ist von der Polizei auf einer Bundesstraße bei Berkheim (Kreis Biberach) aus dem Verkehr gezogen worden. Der 3,5-Tonner aus der Ukraine hatte 23 teils gravierende Mängel, wie die Polizei mitteilte.

Der Aufbau war an mehreren Stellen durchgerostet, alle Ladebordwände waren mehrfach gerissen, die Bremsanlage war mangelhaft. Ein Gutachter bescheinigte, dass das Fahrzeug nicht weiterfahren darf. Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurden einbehalten.

Der 45-jährige Fahrer, der auch gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, musste nach der Kontrolle am Mittwoch rund 1.000 Euro Sicherheitsleistung zahlen und die Kosten des Gutachters übernehmen.