Mit einer rundum positiven Bilanz ging die dritte Auflage des südpfälzischen Fermate-Festival am Sonntag zu Ende. Tosenden Applaus gab es für das Abschlusskonzert in der zum Hof geöffneten Kelterhalle des Weinguts Siener-Dr. Wettstein in Siebeldingen. Sie war voll besetzt, und nicht nur mit den einschlägig verdächtigen höheren Semestern.

„Appassionato“ – leidenschaftlich – hatte Festivalinitiator Christoph Berner den Abend betitelt. Die Gemüter in Wallung versetzte Ernst von Dohnanyis temperamentvolles