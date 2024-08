Der Fund einer Granate hat in Oberschwaben für einen Polizei- und Experteneinsatz gesorgt. Ein Baggerfahrer hatte die Waffe entdeckt.

Steinhausen an der Rottum (dpa/lsw) - Im Landkreis Biberach ist neben einem Feldweg eine Granate gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Baggerfahrer die Waffe bei Erdarbeiten vor einem Waldstück in Steinhausen an der Rottum. Dort lag die Granate demnach mehrere Jahrzehnte lang unter der Erde.

Spezialisten der Polizei gehen davon aus, dass es sich um eine Sprenggranate handelt. Weitere Details waren den Beamten zunächst unbekannt. Auch, ob es sich um eine während des Zweiten Weltkriegs eingesetzte Granate handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sicher sagen. Die Waffe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entfernt. Verletzt wurde niemand.