Nicht nur am Null 41 in Landau finden sich historische Ritzungen, wie wir am Mittwoch berichtet haben. Christian Keipert hat sich nach unserem Artikel über Reinhold Nasshans neuen Bildband in der Landauer Kulturredaktion gemeldet und Fotos ähnlicher interessanter Graffiti geschickt, die er an einem Nebengebäude des alten Bahnhofs in Rheinzabern entdeckt und dokumentiert hat. Ein „Postillion“ beispielsweise hat sich hier 1913 mit seinen Initialen in einem Backstein verewigt. An anderer Stelle findet sich auch noch sein voller Name eingraviert.