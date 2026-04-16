Auf dem jüdischen Friedhof in Angelbachtal werden mehrere Gräber beschädigt. Die Tatzeit ist unklar, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen.

Angelbachtal (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf dem jüdischen Friedhof in Angelbachtal ( Rhein-Neckar-Kreis) Grabsteine umgestoßen. Insgesamt neun Gräber seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen - und hofft auf Beobachtungen von Zeugen. Zu der Tat soll es spätestens am Montag gekommen sein. Die genaue Tatzeit ließ sich aber zunächst nicht bestimmen.