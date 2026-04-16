Baden-Württemberg Grabsteine auf jüdischem Friedhof umgestoßen

Blaulicht
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Auf dem jüdischen Friedhof in Angelbachtal werden mehrere Gräber beschädigt. Die Tatzeit ist unklar, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen.

Angelbachtal (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf dem jüdischen Friedhof in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) Grabsteine umgestoßen. Insgesamt neun Gräber seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen - und hofft auf Beobachtungen von Zeugen. Zu der Tat soll es spätestens am Montag gekommen sein. Die genaue Tatzeit ließ sich aber zunächst nicht bestimmen.

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