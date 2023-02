Der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Schonach kann wie geplant stattfinden. Kontrolleur Joachim Bruder vom internationalen Skiverband Fis beseitigte am Donnerstag letzte kleine Zweifel an einer Austragung der Wettkämpfe zwischen dem 10. und 12. Februar. «So viel Schnee hatte Schonach im Vorfeld eines Weltcup-Wochenendes nur selten», sagte Bruder. Schanze und Loipe seien in einem hervorragenden Zustand und die Wetterprognosen stimmten auch, so Bruder.

Schonach (dpa/lsw) - Wegen zu hoher Temperaturen und aufgrund des fehlenden Schnees hatten die Veranstalter Mitte Januar noch Zweifel geäußert, ob der Weltcup der Männer und Frauen tatsächlich stattfinden könne.