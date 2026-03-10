Die CDU sieht nach der Wahl tiefe Gräben zu den Grünen. Die reichen dem bisherigen Koalitionspartner die Hand und haben Verständnis für die Emotionen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat sich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg für die schnelle Aufnahme von Gesprächen mit der CDU über eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit ausgesprochen. «Wir müssen in Baden-Württemberg eine stabile, eine verlässliche Regierung auf die Beine stellen», sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Fraktionssitzung. «Ich reiche der CDU dafür auch die Hand: Wir sind eine Koalition von zwei Parteien, die nahezu auf Augenhöhe arbeiten.»

Man müsse nun zügig Gespräche führen, sagte Schwarz. «Die Bürger erwarten ja auch, dass die Regierung sehr zügig zustande kommt, dass man sich zusammenrauft.» Man müsse schauen, dass man in den nächsten Tagen ein Gesprächsformat ins Leben rufe.

Die Landtagswahl führte zu einem hauchdünnen Wahlsieg von Cem Özdemir. Die CDU wirft den Grünen wegen der Veröffentlichung eines Videos über Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel eine Schmutzkampagne vor und spricht von einem vergifteten Klima.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zeigte Verständnis für die Stimmungslage beim bisherigen Koalitionspartner. Man hoffe im Wahlkampf auf einen Sieg. «Natürlich ist man enttäuscht, wenn man vorne lag und das Ziel nicht erreicht hat. Das kann ich menschlich verstehen», sagte Aras. Die Wählerinnen und Wähler hätten aber nun eine Entscheidung getroffen, die man respektieren müsse. «Ich bin mir ganz sicher, dass sich auch die CDU ihrer Verantwortung bewusst ist und dass wir am Schluss zu einem guten Ergebnis für das Land kommen werden», sagte Aras.