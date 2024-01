Die Grünen im Landtag wollen den Mittelstand im Land fitter machen für die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI). Das Förderprogramm Invest BW müsse weiterentwickelt und im Bereich KI noch passgenauer auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet werden, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Freitag in Stuttgart. Es brauche Experten und Anlaufstellen, weil sich Mittelständler keine eigene KI-Abteilung leisten könnten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Künstliche Intelligenz verspreche viel Potenzial, so Schwarz - in der Produktentwicklung könne sie Designvorschläge machen, im Kundenservice könne sie Anfragen schneller beantworten, im Handwerk Material bestellen. Routineaufgaben könnten in Zeiten des Fachkräftemangels schneller erledigt werden. Man wolle den Unternehmen mit Schulungen, Information und Beratungen ein Angebot machen, damit diese mehr von KI profitierten.