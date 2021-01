Mehr Werbeflächen für die lokale Kulturszene möchte die Landauer Fraktionen der Grünen. Einen entsprechenden Antrag zur Prüfung der Möglichkeiten durch die Stadtverwaltung hat sie für die nächste Sitzung des Stadtrats am Dienstag formuliert. Damit soll die Kultur in und nach der Corona-Krise gestärkt werden.

Die Stadtverwaltung soll kurzfristig Möglichkeiten zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Landauer Kulturangebote prüfen, insbesondere für Angebote der freien Szene sowie der ehrenamtlichen Vereine, Einrichtungen und Initiativen. So soll die Webseite der Stadt über die Werbemöglichkeiten informieren, etwa darüber, wo Aushänge in öffentlich zugänglichen städtischen Einrichtungen möglich sind. Auch sollen auf Wunsch der Grünen zusätzliche Werbeflächen wie Plakatsäulen oder -ständer an gut frequentieren Plätzen geprüft werden sowie deren Finanzierung. Und eine Befreiung von Plakatierungsgebühren sieht der Antrag vor.