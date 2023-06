Die Grünen in Mannheim unterstützen nach dem Rückzug des eigenen Bewerbers bei der OB-Wahl nun den SPD-Kandidaten Thorsten Riehle. Dies teilte der Kreisverband am Freitag nach «Verhandlungen» mit den zwei verbliebenen aussichtsreichsten Kandidaten mit. Zur Neuwahl am 9. Juli treten nur noch drei Bewerber an: Christian Specht (CDU), Thorsten Riehle (SPD) und Ugur Cakir (parteilos). Es reicht dann die relative Mehrheit; es gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Mannheim (dpa/lsw) - «Die SPD und Thorsten Riehle ganz persönlich sind uns in den Gesprächen bei den Kernanliegen der Grünen deutlich entgegengekommen», so die Sprecherin und der Sprecher des Kreisverbandes, Sophia Dittes und Nils Born. Man habe sich auf konkrete Maßnahmen im Klima- und Umweltschutz, in der Verkehrspolitik und im Bereich Bildung und Soziales einigen können. «Wir können nun mit gutem Gewissen und ehrlicher Überzeugung sagen: Unser Kandidat für den zweiten Wahlgang ist Thorsten Riehle.»

Dittes und Born betonten zugleich, auch die Gespräche mit dem CDU-Kandidaten seien von großem Willen geprägt gewesen, gemeinsame Lösungen für die Stadt zu finden. Bei der ersten Runde am 18. Juni hatte der CDU-Politiker Specht klar gewonnen (45,6 Prozent), aber die absolute Mehrheit verfehlt. SPD-Gemeinderatsfraktionschef Riehle erhielt 30,2 Prozent. Raymond Fojkar (Grüne) kam auf 13,8 Prozent. Er zog seine Kandidatur angesichts des Vorsprungs der CDU- und SPD-Bewerber zurück.

Bei der ersten Wahl hatten sich acht Männer und Frauen beworben. Nach 16 Jahren im Mannheimer Rathaus stellt sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nicht mehr zur Wiederwahl.

