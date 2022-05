Sport-Geschäftsführer Tim Schork vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim lässt sich bei der Suche nach einem neuen Trainer Zeit. «Wir befinden uns in sehr intensiven und guten Gesprächen mit mehreren Kandidaten», sagte Schork am Mittwoch. «Wir sind uns sicher, dass wir zeitnah einen neuen Trainer vorstellen.»

Mannheim (dpa/lsw) - Ursprünglich wollten die Mannheimer, die die Saison als Fünfter abschlossen, bis zum Landespokalfinale an diesem Samstag gegen den Landesligisten FC Türkspor Mannheim einen neuen Coach vorstellen. An diesem Zeitplan möchte Schork nicht zwingend festhalten, da der Markt durch die Trennungen in der Bundesliga und der 2. Liga in Bewegung geraten sei, sagte er.

„Bei der Pressekonferenz zur Trennung von Patrick Glöckner haben wir auch betont, dass wir keinen Schnellschuss machen möchten“, sagte Schork. „Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Es ist uns wichtig, dass wir die bestmögliche Lösung für die Zukunft wählen, die sich voll und ganz mit unseren Möglichkeiten identifiziert.“ Die Mannheimer hatten beschlossen, den auslaufenden Vertrag von Glöckner nicht zu verlängern.

