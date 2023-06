Der Europa-Park hat einen Tag nach dem Brand wieder regulär geöffnet. Einige Attraktionen sind aber nicht zugänglich. Parkchef Roland Mack spricht von einem hohen Schaden. Der Neuaufbau dürfte dauern.

Rust (dpa) - Der Brand im Europa-Park hat nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack einen Millionenschaden verursacht. Eine große Halle müsse wieder aufgebaut werden, zwei Fahrgeschäfte seien ebenfalls betroffen, sagte der Gründer des Freizeitparks der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag im südbadischen Rust.

«Auslöser war wahrscheinlich ein technischer Defekt», sagte Mack und bestätigte zuvor gemachte Angaben der Polizei. «Unsere Sicherheitssysteme haben funktioniert.» Die Werkfeuerwehr sei innerhalb weniger Minuten an der Brandstelle eingetroffen.

Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute waren leicht verletzt worden. Laut Mack waren in dem Raum ein Kompressor und eine Luft-Trockneranlage untergebracht.

Am Dienstagmorgen öffnete der Freizeitpark in Rust nördlich von Freiburg seine Tore wieder wie gewohnt für Besucher. Es würden alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion «Rulantica» und die Hotels regulär angeboten, teilte eine Sprecherin des Parks mit. Nur die Bereiche um den Brandort seien nicht zugänglich. Mack sagte, die ursprünglich für den Dienstag erwartete Besucherzahl von rund 20 000 werde wohl erreicht.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Feuer am Montagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren ungefähr 25.000 Menschen im Europa-Park. Das bestätigte auch Mack.

Zwei Parkbesucher mussten durch Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Ihnen dürften laut Polizei jedoch weniger der Brand selbst, sondern eher die heißen Temperaturen zu schaffen gemacht haben.

Mitteilung der Polizei

Informationen zum Europa-Park