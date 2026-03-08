Mit der grün-weiß-gestreiften Krawatte vom einstigen Wahlsieger Winfried Kretschmann zeigt sich Cem Özdemir traditionsbewusst – und sorgt für einen augenzwinkernden Kommentar aus den eigenen Reihen.

Stuttgart (dpa) - Bei der Wahl seiner Krawatte hat sich Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg auf ein bewährtes Vorbild verlassen. Er wählte für den Wahlabend den grün-weiß gestreiften Schlips, den der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011 getragen hatte. Die Krawatte habe er Özdemir geschenkt, sagte Kretschmann (Grüne) nach der Landtagswahl in Stuttgart. Er dürfe sie auch behalten.

«DIE Krawatte trägt sich auch 15 Jahre später noch gut!», schreibt die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf Instagram zu zwei entsprechenden Fotos. Geht es allerdings nach seiner Parteifreundin, muss Özdemir bei künftigen Wahlen auf den Schlips in Parteifarben verzichten: «Die Krawatte nehme ich ihm an Altweiber 2027 gerne ab!», schreibt Neubaur scherzhaft weiter.