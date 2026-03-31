Gute Nachrichten für Wintersport-Fans: Auch das Skigebiet am Feldberg nimmt kurzfristig noch einmal den Betrieb auf - inklusive der Osterfeiertage.

Feldberg (dpa/lsw) - Nachdem mehrere Skilifte zum erneuten Wintereinbruch im Südwesten wieder den Betrieb aufgenommen haben, zieht nun auch das größte Skigebiet im Land nach. «Der Winter ist zurück am Feldberg!», verkündete die Feldbergbahnen GmbH auf ihrer Website. Wegen frischer Schneefälle können die Skilifte am Feldberg den Winterbetrieb kurzfristig wieder aufnehmen. Demnach ist bis Ostermontag geöffnet - fürs Skifahren, Rodeln und Winterwandern.

Zur Verfügung stehen nun das Förderband 1 für Skifahrer, das Förderband 3 für Rodler, Resilift 1 sowie Grafenmatt 1 und 2. Ab Mittwoch kommen die 2er-Sesselbahn Seebuck und der Silberwiesenlift dazu. Ab Karfreitag wird außerdem die 6er-Sesselbahn mit Gondeln ergänzt, die ausschließlich für Fußgänger zur Verfügung steht.

Sofern die Witterungsbedingungen es zulassen, ist am Feldberg geplant, alle genannten Anlagen bis einschließlich Ostermontag laufen zu lassen. Danach starte die planmäßige dreiwöchige Revision. Offizieller Start für den Sommerbetrieb ist am 1. Mai.