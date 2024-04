An einer Schule in Mannheim ist es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Mutmaßlich habe ein unbekannter Täter am Donnerstag Reizgas in einer Toilette versprüht, teilte die Polizei mit. 16 Schüler klagten über kurzzeitige Atembeschwerden und leichten Husten, wie es hieß. Sie wurden durch Rettungskräfte betreut.

