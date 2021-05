Als „klingendes Glanzlicht in unserer sang- und klangarmen Zeit“ wollen der Bad Bergzaberner Bezirkskantor Wolfgang Heilmann und der Barbelrother Pfarrer Holger Müller ihren gemeinsam konzipierten Kantaten-Gottesdienst am Trinitatis-Sonntag, 30. Mai, wie einen Seelenbalsam gegen den Corona-Blues verstanden wissen.

Mit der Kantate „O heiliges Geist- und Wasserbad“ (BWV 165) von Johann Sebastian Bach soll – zumindest im Gottesdienst – wieder einmal die Musik eines großen Meisters live erklingen.

Zusammen mit weiteren Kompositionen kommt Bachs Musik am letzten Mai-Sonntag zunächst um 9.30 Uhr in der Marktkirche Bad Bergzabern zur Aufführung. Am Abend, Beginn 18.30 Uhr, wird der Gottesdienst als Open-Air an der Kirche in Kapellen-Drusweiler wiederholt. Unter Leitung von Bezirkskantor Wolfgang Hellmann musizieren Katharina Eberl, Sopran, Nora Steuerwald, Alt, Daniel Schreiber, Tenor, Magnus Piontek, Bass, sowie ein Streichensemble. Liturg und Prediger ist jeweils Holger Müller.

Corona-konform ohne Chor und Bläser

„Unter den derzeit herrschenden Bedingungen ist es ein Glücksfall, dass der Großmeister der evangelischen Kirchenmusik, Johann Sebastian Bach, in jungen Jahren als „Concertmeister“ am fürstlichen Hof in Weimar größtenteils ohne Chor und Bläser auskommen musste. Und uns damit sozusagen „Corona-konforme“ Gottesdienstmusik hinterlassen hat“, so Heilmanns Anmerkung.

Auch biete der kirchliche Rahmen einmal mehr Künstlern, deren Terminkalender sich normalerweise randgefüllt, unter dem Corona-Verdikt dagegen gähnend leer präsentieren, wenigstens ein kleines Zubrot zur Existenz. Alle Gesangssolisten sind Freiberufler, teils auf internationalem Parkett und großen Opernbühnen gefragt. Und teilen derzeit das Los unendlich vieler Kollegen. „Die kirchlichen Engagements sind wertvolle Tropfen auf derzeit sehr heiße existenzielle Steine“, so ihr übereinstimmendes Statement.

Bei schlechtem Wetter wird der Abendgottesdienst in die Protestantische Kirche Barbelroth wechseln. Daher bitten die Organisatoren für den zweiten Veranstaltungstermin dringend um Voranmeldung unter www.dekanat-bza.de oder telefonisch unter 06343 7002-220 (jeweils vormittags).