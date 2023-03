Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es um den Südwesten Deutschlands geht und die bedeutende Geschichte der Klöster geht, fallen einem zuvorderst Limburg, das Weltkulturerbe Maulbronn und natürlich Hirsau ein. Weißenburg noch, nimmt man das Nordelsass hinzu. Und auch noch die überkommenen Kirchen und Mauerreste von Eußerthal, Surburg, Walburg, Herren- oder Frauenalb. Aber Gottesaue?

Was auch sicher vielen Einheimischen unbekannt ist: Am Rand der Karlsruher Oststadt nach Durlach hin stand einst für Jahrhunderte ein Kloster. Heute findet sich an seiner Stelle die