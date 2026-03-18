Ein Video soll zeigen, wie eine Gondel einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Was bisher über den Vorfall im abgelegenen Skigebiet bekannt ist.

Engelberg (dpa) - In einem Schweizer Skigebiet ist eine Gondel abgestürzt. Das bestätigte ein Sprecher der Titlisbahnen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuvor hatte die Zeitung «Blick» darüber berichtet. Die Polizei im Kanton Nidwalden bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.

Die Zeitung zeigte das Video eines Lesers, dass offenbar eine Gondel zeigt, die einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Der Vorfall soll im Skigebiet Engelberg passiert sein. Das Video ließ sich unabhängig nicht sofort verifizieren.