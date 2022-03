Ohne Roland Schmidt gäbe es den Bienwald-Marathon nicht. Das stellte sein Nachfolger als Organisator am Sonntag in Kandel klar. Im Bild hält Schmidt noch den Staffelstab, den er Markus Poth symbolisch übergeben wird. Und den goldenen Schuh, eine Geste, die sein Läufer- und Trainerkollege Hans-Günter Eichberger angefertigt hat. Eichberger, der den Marathon 1978, 80 und 81 gewann, der 1993 einen Laufladen in Kandel eröffnete, beschrieb, was er gemacht hat: Für Schmidt, den Mittelstreckenläufer, musste es ein Schuh mit Spikes sein. Er hat ihn mit Epoxidharz beschichtet, innen und außen, zwei- dreimal, und jeweils aushärten lassen. Die neue Plastik erhielt einen speziellen Farbanstrich. Der Schuh steht auf einem Brett, in das kleine Löcher für die Spikes gebohrt wurden. Eichberger erinnerte sich, wie er und Schmidt in Offenbach einen Zehn-Kilometer-Lauf bestritten haben: „Da haben wir es uns gegeben bis ins Ziel.“ 1976 organisierte Schmidt den ersten Kandeler Marathon. Bitter: die Absage 2020 wegen Corona. Jetzt wurde die Staffelübergabe nachgeholt.