Die TSG Godramstein hat das Spiel um Platz fünf in der Tennis-Pfalzliga verloren. Gastgeber TC Althornbach gewann zwei Matches kampflos und zog mit dem 5:4-Sieg vorbei. Was nun? „100 Prozent sicher sind wir nicht. Aber in den Vorjahren sind immer nur zwei abgestiegen“, sagt Steffen Baum.

Der 33-jährige Verwaltungsbeamte, der sich in der Kämmerei der Landauer Stadtverwaltung um Förderungsmöglichkeiten kümmert und gerade mit dem großen Thema Digitalpakt Schule beschäftigt ist, passte am Sonntagmorgen. „Doofer Weise“ hatte er am Samstag Halsschmerzen und gespürt, dass ein grippaler Infekt im Anflug war. Am Sonntagmorgen war demnach klar: „Ich wäre nicht imstande gewesen zu spielen.“ Für so einen Fall gibt es den siebten Mann, Leon Krooß. Doch der sei seit einigen Wochen für ein Auslandssemester in Bilbao. Baum: „Wir hätten ihn gebraucht, aber wegen des Spiels kommt er nicht her. So professionell sind wir nicht.“

Beinahe hätte es auch ohne Steffen Baum gereicht. Daniel Weiner gewann auch sein siebtes Einzel in dieser Runde (mit 4:6, 6:4, 10:3), Dominik Weiner gewann, Jonas Reichling holte den dritten Punkt. Die Begegnung ging verloren, weil nur Daniel Weiner/Reichling ihr Doppel gewannen. Felix Baum/Dominik Weiner verloren mit 7:5, 1:6, 5:10.

Herren 30 steigen in Verbandsliga auf

Besser machten es die Godramsteiner Herren 30. Nach dem 6:3-Sieg beim Tabellennachbarn in Jockgrim steigen sie als Gruppenzweiter der Pfalzliga in die Verbandsliga auf. Zu den Einzelerfolgen von Philipp Zaucker, Jerome Spitzley, Florian Wagenblatt und Georg Zaucker kamen zwei Doppelsiege. Wagenblatt hat in dieser Runde kein Einzel verloren. Bei der 4:5-Niederlage in der Vorwoche im Topspiel bei SW Bad Dürkheim schlug er Christian Beck mit 6:4, 6:4 und verbesserte seine Leistungsklasse (geführt wird er mit LK 9,1).