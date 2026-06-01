Beim Landeanflug erfasst ihn eine Windböe - und es kommt zum Absturz eines Gleitschirmfliegers. Es ist bereits der zweite ähnliche Vorfall innerhalb weniger Tage.

Schönau im Schwarzwald (dpa/lsw) - Ein 66 Jahre alter Gleitschirmflieger ist am Samstagnachmittag in Schönau im Schwarzwald (Landkreis Lörrach) beim Landeanflug abgestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann kurz von einer Windböe erfasst, wodurch sich sein Schirm verdrehte und er aus etwa zehn Metern Höhe abstürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Es ist bereits der zweite Gleitschirmunfall innerhalb weniger Tage im Südschwarzwald. Vergangene Woche war ein 34 Jahre alter Gleitschirmflieger nahe Todtnau (Landkreis Lörrach) beim Landeanflug schwer verletzt worden. Auch er war von einer Windböe erfasst worden, sein Schirm verdrehte sich und er stürzte aus etwa zehn Metern Höhe ab. Der Mann wurde ebenfalls per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.