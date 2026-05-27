Mitten im Baum, sechs Meter über dem Boden: Nach seinem Absturz wählt ein Gleitschirmflieger selbst die 112. Wie die Feuerwehr ihn aus seiner misslichen Lage befreit.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist bei Baden-Baden abgestürzt, hat sich in einem Baum verfangen und dann noch selbst den Notruf gewählt. Der Mann habe der Leitstelle mitgeteilt, er hänge mit seinem Fluggerät in einem Baum in rund sechs Metern Höhe fest und sei unverletzt. Auch andere Zeugen hatten den Unfall am Dienstag auf dem Merkurberg mitbekommen und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute bargen den Mann schließlich mit einer Leiter aus der misslichen Situation, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aus Sicherheitsgründen war die nahegelegene Bergbahn kurzzeitig angehalten worden. Sie habe aber schnell wieder den Betrieb aufnehmen können, hieß es weiter. Warum der Mann mit seinem Gleitschirm abstürzte, war zunächst unklar.