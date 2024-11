Das hätte böse enden können: Mit seinem Fluggerät landet ein Mann in einer Baumkrone. Wie konnte das passieren? Die Polizei hat eine Idee.

Offenburg (dpa) - In einer Baumkrone ist ein 29-Jähriger am Freitagmittag in Offenburg mit seinem Gleitschirm hängen geblieben. Der Mann konnte unverletzt aus etwa 15 Metern Höhe gerettet werden, teilte die Polizei mit. Ursache für den Unfall sei vermutlich ein Flugfehler gewesen. Rettungskräfte der Feuerwehr Oppenau und der Bergwacht Schwarzwald gelang es, den Mann unverletzt zu bergen.