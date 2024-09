Ein 84-jähriger Gleitschirmflieger kommt nach dem Start ins Trudeln. Er landet in einem Baum. Als der Senior nach unten klettern will, verliert er den Halt und rutscht ab.

Oppenau (dpa/lsw) - Ein 84-jähriger Gleitschirmflieger ist in einem Baum im Ortenaukreis notgelandet und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der Senior sei bei dem Unfall bei Oppenau schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Luftsportler war demnach am Samstag aus ungeklärter Ursache mit seinem Gleitschirm direkt nach dem Start ins Trudeln gekommen. Er sei in dem etwa 30 Meter hohen Baum in einem Waldstück gelandet. Den Angaben zufolge befreite er sich dort zunächst selbst aus dem Schirm. Bei dem Versuch, nach unten zu klettern, verlor der Senior aber den Halt und stürzte zu Boden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergwacht bargen den 84-Jährigen aus dem Gelände. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.