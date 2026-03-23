Ein Gleitschirmflieger startet bei Waldstetten. Doch er kommt nicht weit - weil ihm eine Windböe zum Verhängnis wird.

Waldstetten (dpa/lsw) - Glimpflich ausgegangen ist ein missglückter Gleitschirmflug bei Waldstetten (Ostalbkreis). Rettungskräfte von Bergwacht und Feuerwehr bargen einen Gleitschirmflieger unverletzt aus Baumkronen, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Mann war am Sonntag kurz nach dem Start wohl wegen einer Windböe in Schwierigkeiten geraten und hatte mehreren Bäumen nicht mehr ausweichen können. Mit seinem Gleitschirm blieb er in den Ästen hängen. Welche Flughöhe er zuvor erreicht hatte und wie lange er im Geäst hing, konnte die Polizei nicht angeben.