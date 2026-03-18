Trotz geschlossener Schranke überquert eine 81-Jährige die Gleise. Für die Seniorin kommt jede Hilfe zu spät. Der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Allensbach wird für mehrere Stunden eingestellt.

Allensbach (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug bei Allensbach (Kreis Konstanz) ist eine Seniorin tödlich verletzt worden. Die 81 Jahre alte Frau sei bei einer Bahnhaltestelle trotz bereits geschlossener Schranken über die Gleise gegangen und habe dabei einen aus Richtung Radolfzell kommenden Zug übersehen, teilte die Polizei mit.

Die zum Unfallzeitpunkt am Bahnsteig wartenden Fahrgäste wurden durch den Rettungsdienst betreut. Der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Allensbach war für mehr als dreieinhalb Stunden eingestellt.