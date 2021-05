Ihr Metier gilt seit jeher als die göttliche Kunst. Leuchtende Kirchenfenster waren es auch, an denen Gabi Körner die Liebe für ihren Beruf entdeckt hat. Die alte Bleifassung beherrscht die in Hayna lebende Künstlerin ebenso wie neue Techniken.

Die jüngste Arbeit von Gabi Körner ist gerade eingeweiht worden: Sie hat für die Kirche des Dominikanerinnenklosters in Lambrecht eine Replik des musizierenden Engels geschaffen, der 1877 von hier aus ins Pfalzmuseum Kaiserslautern geschafft wurde. Das vor rund 680 Jahren gefertigte Glasgemälde war den meisten Lambrechtern bislang nur aus Fotografien bekannt. „Es ist schön, noch einmal in eine solch alte Handschrift reinzugehen“, erzählt Körner im Gespräch.

In Romanik und Gotik kannte man als Malfarbe nur das sogenannte Schwarzlot, ein Gemisch aus zermahlenem Glas und Kupfer oder Eisenoxid, sowie Lasuren. Damit wurden Konturen und leichte Schatten auf durchgefärbtes Glas aufgetragen, erklärt Körner. Später kam noch das Silbergelb hinzu, mit dem man wunderbar strahlende Kronen, Heiligenscheine und Haare malen konnte.

Sie durfte das Original nicht aus der Vitrine holen

Gerne hätte sie das Original des Engels in der Pfalzgalerie genauer inspiziert und auch einmal im wechselnden Tageslicht betrachtet. Doch die Museumsleute haben es nicht für sie aus der Vitrine geholt. Kunstlicht musste reichen. „Das Original lag ja leider nicht auf meinem Leuchttisch, das hätte die Herstellung der Kopie sehr erleichtert“, sagt sie.

Mehrmals ist sie also nach Kaiserslautern gefahren – im Gepäck einen Musterkoffer mundgeblasenen Echtantikglases. „Ich musste das Original bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen betrachten“, erklärt Körner. Jedes Licht verändert die Farben und die Stimmungen. Das war es auch, was sie in der Kindheit schon an den Kirchenfenstern so fasziniert hat. „Es ist begeisternd, was Licht aus der Kunst herausholt, vor allem im Kontrast zum dunklen Blei.“

Wie kann man eine Scheibe mit dem Mud blasen?

Die Auswahl ist groß: Es gibt 5000 verschiedene Standardfarben mit leichtesten Nuancen, außerdem kann man selbst weitere Farbtöne definieren. Hergestellt wird das besondere Glas wie in früheren Zeiten im bayerischen Waldsassen. Die Glashütte Lamberts sei der einzige deutsche Hersteller und führend in Europa.

Jede Scheibe sei ein Unikat mit ihren unregelmäßigen Strukturen, Schlieren, Lufteinschlüssen und leichten Kratzern. In Körners Atelier lagern Hunderte in vielen Farben. Wie das geht, eine flache Scheibe mit dem Mund zu blasen? Körner erklärt, dass die Arbeiter erst ein Röhre herstellen, die sie dann aufschneiden und glätten. Das Blasen gehört zu den wenigen Fertigkeiten in der Glaskunst, die sie noch nicht ausprobiert hat – so viel Lungenkraft traut sich die zierliche 56-Jährige nicht zu.

Farbe wird im Ofen ins Glas eingebrannt

Zurück zum Lambrechter Engel: Daheim in der Werkstatt hat Körner anhand ihrer Fotos und der notierten Maße alle Segmente auf Karton gezeichnet und ausgeschnitten. Nach dieser Vorlage hat sie das Glas zugeschnitten, dann bemalt. Seit ihrer Kindheit zeichnet Körner und hat sich auch in diversen Kursen fortgebildet. Die Glasteile hat sie schließlich mit Bleiprofilen zusammengefügt, die sie mit Zinn gelötet hat.

Damit die Malerei auf Glas haltbar wird, müssen die Scheiben in ihren großen flachen Ofen: Bei etwa 600 Grad verfließt die Farbe und verbindet sich mit dem Glas. Die fertigen Scheiben seien heutzutage mit der automatischen Steuerung der Brenntemperatur, die zuverlässig gehalten werden kann, viel spannungsärmer und damit bruchsicherer als früher. Ein solches rund zwei Meter langes Ungetüm steht in ihrer Werkstatt. Damit kann sie bei 850 Grad auch Glas schmelzen – um es zu blasen, wären allerdings Temperaturen über 1000 Grad nötig.

Körner unterrichtet in Karlsruhe angehende Meister

Geboren ist Körner nahe Dresden. Für ihre Ausbildung ist sie an die Glasfachschule Hadamar nach Limburg an der Lahn gegangen, wo sie 1995 ihren Meister gemacht hat. Heute unterrichtet sie selbst angehende Glasermeister an der Akademie für Glas-, Fenster- und Fassadentechnik in Karlsruhe. Ab und zu ist einer unter ihren Schülern, der sich bei seinem Meisterstück in der historischen Bleifassung übt. Auch Mosaikkunst gehört zum Fach. Und es gebe auch andere ungewöhnliche Ideen wie ein gläsernes Klavier.

Gefragt ist Körners Kunst im Ausland, vor allem in Großbritannien, mehr als in Deutschland. Aber mit dem Trend zu immer größeren Glasfronten wachse auch hierzulande die Nachfrage nach künstlerisch gestalteten Fenstern, Türen und Abtrennungen. Bei sehr großen Exemplaren des heute gängigen Floatglases, die sie selbst nicht wuchten kann, arbeitet sie direkt bei Herstellern. Solches Glas wird übrigens industriell gefertigt: Es wird schwimmend auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen.

Selbst Siebdruck ist möglich auf Glas

So gerne Körner den alten Meistern nachspürt, ihre eigenen Arbeiten schafft sie in spannenden modernen Techniken. Sie malt, klebt, vergoldet, setzt lichtempfindliche Folien ein und sandstrahlt Glas für Effekte zwischen rauen und transparenten Flächen. Selbst Sieb- und Digitaldruck sind möglich auf Glas. Unter den modernen Vertretern ihrer Kunst imponieren ihr am meisten Marc Chagall und vor allem Georg Meistermann, der zeitweise an der Kunstakademie in Karlsruhe unterrichtet hat.

Die Künstlerin hat schon viele Glasfenster in der Umgebung gestaltet – etwa in der katholischen Kirche in Hochstadt sowie in den Kapellen des Landauer Caritas-Altenheims und des Germersheimer Altenheims. Für die Uni Trier hat sie ein Foucaultsches Pendel gefertigt – ein altes Gerät, mit dem sich die Erdrotation beweisen lässt. Auf der hinterleuchteten Bodenplatte hat Körner abstrakt kosmische Abläufe und die Längen- und Breitengrade der Erde zitiert.

Zur Sache: Der Engel

Das Glasgemälde mit dem musizierenden Engel aus der Kirche des Dominikanerinnenklosters in Lambrecht wurde um 1340 bis 1350 in einer Speyerer Werkstatt geschaffen. Er ist wohl der einzige Rest eines einst mutmaßlich viel größeren Bestands an mittelalterlichen Buntglasscheiben. Noch heute verfügt die Kirche über 17 große spitzbogige Fenster. „Der Engel mit dem Portativ ist ein bedeutendes Objekt der mittelalterlichen Glasmalereien in Baden und Pfalz“, berichtet Kunsthistorikerin Svenja Kriebel aus dem Pfalzmuseum Kaiserslautern. Gabi Körners Replik ist jetzt in Lambrecht der Vorkirche aufgehängt.