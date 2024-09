13 Pflichtspieltreffer hat er für Borussia im ersten Jahr erzielt, doch nach langer Verletzungspause wartet Robin Hack noch auf einen Startelf-Einsatz.

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Top-Torjäger Robin Hack muss sich mit seinem Startelf-Comeback wohl noch etwas gedulden. Der Offensivspieler, der im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld verpflichtet wurde und in seiner ersten Saison für die Borussia gleich zehn Saisontreffer erzielte, hat nach einer hartnäckigen Fußverletzung zwar wieder den Anschluss gefunden. Doch für das Spiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist wohl noch kein Platz für den 26-Jährigen in der Anfangsformation.

«Robin Hack hatte nach der zweimonatigen Pause einen gewissen Rückstand. Er hat einiges aufgeholt und hat nun wieder in den Rhythmus gefunden. Wir sind froh, dass er wieder gesund ist», sagte Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane. «Seine Rückkehr verstärkt in der Offensive unsere Optionen», ergänzte der Schweizer.

Seoane erwartet starke Stuttgarter

Da Seoane mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 2:0-Erfolg in Bochum zufrieden war, dürfte es kaum personelle Veränderungen geben. Gegen den VfB haben die Gladbacher ihre letzten drei Heimspiele nicht verloren, insgesamt ist die Bilanz mit 43 Niederlagen in bislang 104 Bundesligaspielen aber negativ.

Obwohl die Schwaben noch auf ihren ersten Saisonsieg warten, glaubt Gladbachs Coach nicht, dass der Rivale schlechter ist als im Vorjahr. «Die Stuttgarter haben ihre Spielidee zur vergangenen Saison nicht sehr verändert. Wir werden versuchen, über eine gute Kompaktheit ins Spiel zukommen und Fehler zu provozieren», sagte Seoane.