Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat Gerüchte bestätigt, dass sich Matthias Ginter für einen neuen Verein entschieden habe. «Wir haben kurz gesprochen und er hat mir gesagt, was er machen wird», sagte Virkus am Montagabend vor dem Spiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) dem Streamingdienst DAZN. Der Nationalspieler, dessen Vertrag bei Borussia am 30. Juni ausläuft, wird mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht. Die Freiburger verlieren zur neuen Saison ihren Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, der zu Borussia Dortmund wechselt. Virkus hat allerdings nicht bestätigt, dass Ginter zum SC Freiburg wechselt.

