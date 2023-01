Mit Ex-Weltmeister Christoph Kramer geht Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der 31-Jährige war bei der Niederlage unter der Woche in Augsburg nach einem schweren Kopftreffer ausgewechselt worden, sein Einsatz war fraglich. Nationalspieler Jonas Hofmann spielt nach überstandener Erkältung. In der Startelf zurück bei der in diesem Jahr noch sieglosen Borussia ist Kapitän Lars Stindl nach abgesessener Gelbsperre.

Sinsheim (dpa) - Bei den Hoffenheimer steht Neuzugang John Brooks gleich in der Startformation - an seinem 30. Geburtstag. Die Verpflichtung des früheren Abwehrspielers des VfL Wolfsburg und von Hertha BSC war am Donnerstag bekannt gegeben worden, er spielte zuletzt für Benfica Lissabon. Erstmals von Beginn an dabei ist auch der Winter-Neuzugang und dänische WM-Stürmer Kasper Dolberg.

