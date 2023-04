Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch wird Jochen Rieder, der Maestro aus Herxheim, 50. Eigentlich wollte er in seiner neuen Heimat Köln Kollegen zu einem großen Fest laden. Wegen Corona bleibt es jetzt bei einem Gartenparty im kleinen Kreis, erzählt er am Telefon. Aber der Dirigent kann sich trotz der Pandemie auf zwei große Open-Air-Auftritte freuen.

„Alle fahren jetzt E-Bike, gärtnern und züchten Hühner“, sagt Jochen Rieder. Der allgemeinen Entschleunigung kann er durchaus auch etwas Gutes abgewinnen. Für einen