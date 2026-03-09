Sechs richtige Zahlen machen einen Tipper in Baden-Württemberg zum Millionär. Wo der Lottoschein abgegeben wurde.

Stuttgart (dpa/lsw) - Um mehr als zwei Millionen Euro ist ein Glückspilz aus Baden-Württemberg reicher. Der oder die Tipperin lag bei der Lotto-Ziehung am Samstag bei allen sechs Gewinnzahlen richtig und darf sich nun über exakt 2.133.560,50 Euro freuen, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Wer der Glückliche ist, weiß auch die Lotteriegesellschaft noch nicht. Der Spielschein mit den Zahlen 5, 16, 20, 38, 39 und 41 sei in einer Annahmestelle im Rems-Murr-Kreis abgegeben worden. Hätte der Spieler oder die Spielerin auch noch die Superzahl 4 angekreuzt, hätte er oder sie den Jackpot von mehr als 30 Millionen Euro geknackt. Die Wahrscheinlichkeit, beim Spiel 6 aus 49 den Höchstgewinn abzusahnen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Neben Baden-Württemberg tippten auch je ein Spieler aus Berlin und Niedersachsen die korrekten sechs Zahlen. Sie sind nun ebenfalls Millionäre.