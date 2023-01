Das Winterwetter bleibt Baden-Württemberg erhalten. Skifahrer und Rodler hatten am Wochenende ihre Freude am Schnee. Autofahrer dagegen weniger. Aber Vorsicht ist weiter geboten.

Stuttgart (dpa/lsw) – Frostige Temperaturen, Schnee und Glätte: In Baden-Württemberg war es am Wochenende richtig winterlich. Größere Unfälle wegen der Witterung nahm die Polizei allerdings nicht auf, wie es am Sonntag aus dem Lagezentrum des Innenministeriums hieß. Alles sei „normal für diese Witterungsverhältnisse“, sagte ein Sprecher. Dazu gehörten Dutzende, meist kleinere Unfälle.

Auch zum Wochenstart müssen Autofahrer in Baden-Württemberg vorsichtig unterwegs sein: Bei Höchsttemperaturen zwischen minus 4 Grad im Hochschwarzwald und 3 Grad im Mannheimer Raum sollte es am Sonntag zwar zunächst zum größten Teil trocken bleiben, dennoch rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) vereinzelt mit Glätte. Am Montag und am Dienstag kann es vereinzelte Schneeschauer und Schneegriesel geben, auch dann sollen einige Straßen glatt bleiben.

Das Polizeipräsidium Reutlingen berichtete am Wochenende von insgesamt rund 70 Unfällen in Zusammenhang mit Schnee und Glätte. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei Ludwigsburg meldete 26 witterungsbedingte Unfälle mit insgesamt sechs Leichtverletzten. Die Beamten schätzten den gesamten entstandenen Schaden auf rund 180.000 Euro. In Leonberg (Landkreis Böblingen) kam eine 19-Jährige mit ihrem Auto bei einsetzendem Glatteis von der Straße ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich am Samstagabend und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt.

Schneebedeckte Straßen wurden zwei Autofahrerinnen schon am Samstagnachmittag zum Verhängnis. Eine 18-Jährige fuhr auf einer Straße bei Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) laut Polizei zu schnell und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen stieß demnach mit dem entgegenkommenden Auto eines 58-Jährigen zusammen. Die 18-Jährige und die andere 54 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Eine weitere junge Frau verlor in einer scharfen Kurve in Biberach an der Riß ebenfalls die Kontrolle über ein Mopedauto und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen. Die 16-Jährige und ihr 17 Jahre alter Mitfahrer kamen nach Angaben der Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus. In Mannheim blockierte ein festgefahrener Lastwagen am Sonntagmorgen einen Zubringer der Bundesstraße 38a.

Des einen Leid, des anderen Freud: Während sich viele Autofahrer in beliebten Regionen wie dem Nord- und Südschwarzwald schwer taten, kamen Wintersportler dort endlich voll auf ihre Kosten. Auf den Pisten in Unterstmatt, Hundseck oder am Mehliskopf lagen bis zu 40 Zentimeter Schnee bei Temperaturen knapp unter null Grad, die Lifte waren in Betrieb und die Betreiber zufrieden. An beiden Tagen des Wochenendes waren viele Parkplätze belegt. Auch am Feldberg liefen viele Lifte, Dutzende Kilometer Loipe sind für Langläufer präpariert.