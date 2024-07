Im einstigen Machtzentrum des Heiligen Römischen Reichs, der Reichsburg Trifels bei Annweiler, hat das Ensemble Harmonic Brass gezeigt, weshalb es zur Spitzengruppe der Blechbläserquintette in Deutschland zählt. Die „Musikalische Reise durch das Reich der Staufer“ werden die fast 200 Gäste des Konzerts am Samstag im Kaisersaal lange in lebhafter Erinnerung behalten.

Das 1991 gegründete Blechbläserquintett Harmonic Brass hat bis heute rund 40 CDs eingespielt und ist an so berühmten Spielstätten aufgetreten wie der Carnegie Hall in New