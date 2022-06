Extreme Unwetter mit Starkregen werden in den nächsten Tagen in Teilen Baden-Württembergs erwartet. Nachdem es schon am Mittwochmittag vereinzelt erste leichte Gewitter gegeben hat, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht weitere Gewitter im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Donnerstag kann es ab dem Nachmittag zu einzelnen starken Gewittern im ganzen Land kommen. Dabei kann es zum Teil „extrem heftigen Starkregen“ bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben, teilte ein DWD-Sprecher am Mittwoch mit. Auch Hagel und schwere Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde sind lokal möglich. Es werden Temperaturen bis zu 32 Grad im Oberrheingraben erwartet.

Auch am Freitag soll es laut DWD weitere Schauer und Gewitter in Baden-Württemberg geben. Ruhiger soll es wieder am Samstag werden.

DWD