Ungemütliches Wetter wird für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhergesagt. Trotz teilweise kräftigen Regens und lokalen schweren Gewittern besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr.

Stuttgart (dpa/lsw) - Regen und Gewitter: Die Menschen in Baden-Württemberg können sich in den kommenden Tagen weiterhin auf nasses Wetter einstellen. Schon am Pfingstsonntag sollte es einzelne Gewitter geben, insbesondere im Norden des Ländles, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die meiste Chance auf Sonne gab es weiter südlich.

Der Pfingstmontag startet dann zunächst heiter mit einigen Wolken, wie es weiter hieß. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken und vom Bergland aus verbreiten sich vereinzelte Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 19 Grad in höheren Gebieten und 25 Grad im Kraichgau. Der Dienstag ist der Vorhersage zufolge bedeckt bei etwas kühleren Höchstwerten bis zu 23 Grad. Teilweise kommt es dabei noch zu kräftigem Regen und vereinzelten schweren Gewittern. Am Mittwoch regnet es immer wieder und es bleibt zunächst stark bewölkt.

Überregionale Hochwassergefahr bestehe trotz des regnerischen Wetters zunächst keine, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mit. Lokale Überschwemmungen durch Starkregen oder Gewitter können demnach aber nicht vorhergesagt werden.

