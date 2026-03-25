Der Gewinn beim Energieversorger EnBW ist 2025 deutlich eingebrochen. Dennoch spricht der Chef von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Warum?

Karlsruhe (dpa/lsw) - Beim Energieversorger EnBW ist im vergangenen Geschäftsjahr der Gewinn eingebrochen. Der Konzernüberschuss sei 2025 von 1,8 Milliarden Euro auf 450 Millionen Euro gesunken, wie aus dem Geschäftsbericht des Karlsruher Konzerns hervorgeht. Das entspreche einem Minus von 75 Prozent.

Dennoch sprach EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos laut Mitteilung von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Der Konzern habe «wichtige strategische und operative Meilensteine erreicht». Das Unternehmen habe das vergangene Jahr mit Rekord-Investitionen in erneuerbare Energie und den Umbau der Energieinfrastruktur abgeschlossen.

EnBW versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg binnen eines Jahres um mehr als 1.000 auf etwa 31.500.