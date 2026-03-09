Die Grünen haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp vor ihrem Koalitionspartner CDU gesiegt. Arbeitnehmervertreter nehmen die künftige Regierung bereits in die Pflicht.

Stuttgart (dpa) - Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen Pakt für «starke Wirtschaft und gute Arbeit» angeregt. Bei diesem sollte sich die neue Landesregierung gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften auf die Sicherung des Industriestandorts durch mehr Investitionen, Innovationen und mehr Ausbildung verständigen, teilte der DGB mit.

«Die Beschäftigten erwarten zu Recht, dass ihre Interessen gehört werden und sich ihre Lebensbedingungen konkret verbessern», sagte der Landesvorsitzende Kai Burmeister laut Mitteilung. Der DGB nannte als Ziele für die kommende Legislaturperiode unter anderem:

gute Arbeitsplätze im Land sichern und neue schaffen

Tarifbindung stärken und Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen auch in Baden-Württemberg sicherstellen

bezahlbaren Wohnraum, verlässliche Kita-Versorgung und funktionierenden ÖPNV schaffen

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag gewonnen. Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten sie laut vorläufigem Endergebnis knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.