Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich erschüttert über den Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim mit mehreren verletzten Menschen gezeigt. «Unsere Gedanken sind bei allen, die durch den Messerangriff verletzt worden sind, meine Gedanken als Innenminister natürlich auch vor allem bei dem verletzten Polizeikollegen», sagte Strobl am Freitag. Allen wurde heute auf schreckliche Art und Weise vor Augen geführt, was für große, ernste Gefahren mit dem Polizeiberuf verbunden seien.

Mannheim (dpa) - Ein Angreifer hat auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall am Freitagmittag kursierte ein Video davon im Internet. Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf mehrere Menschen einsticht. Nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa galt der Angriff ihrer Versammlung auf dem Marktplatz.

Strobl sagte, Polizeibeamte hätten mit großer Entschlossenheit und viel Mut den Messerangriff in Mannheim beendet. Den Polizisten sei es gelungen, den Tatverdächtigen außer Gefecht zu setzen und weiteren Schaden von Menschen abzuwenden. «Das ist eine enorme Leistung, und den Beamten gebührt dafür unser tiefer Dank und unsere Anerkennung.»

